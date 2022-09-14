Астрологический прогноз на 14 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который астрологи называют сатанинским. Сегодня лучше вообще не выходить из дома, если же сделать это все-таки необходимо, нужно как можно быстрее закончить все дела и вернуться в родные стены, которые будут защищать не только от природных факторов, но и отрицательной человеческой энергетики.

Символ дня: паук

Стихия дня: вода.

Энергетика дня: активно действовать можно, но только в том случае, если это действительно необходимо.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет небесной лазури.

Счастливые камни дня: зеленый гранат, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: пупок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий. Особенно уязвимым окажется кишечник, вероятно также обострение психических заболеваний.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые отдаленные – темные – глубины подсознания: человек может узнать о себе то, о чем даже не подозревал.

Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Ангел-хранитель дня: Фэлам - оберегает от ссор и конфликтов.

Магия и мистика дня: можно проводить мистические обряды, в которых задействован горящие свечи, огонь и дым.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми.

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