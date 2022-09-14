Астрологічний прогноз на 14 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, який астрологи називають сатанинським. Сьогодні краще взагалі не виходити з дому, та якщо зробити це все ж необхідно, потрібно якнайшвидше закінчити всі справи і повернутися до рідних стін, які захищатимуть не лише від природних факторів, а й від негативної людської енергетики.

Символ дня: павук

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активно діяти можна, та лише в тому разі, якщо це дійсно потрібно.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, колір небесної блакиті.

Щасливе каміння дня: зелений гранат, червоний онікс.

За яку частину тіла відповідає: пупок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і спричинити багато неприємних наслідків. Особливо вразливим виявиться кишечник, можливим також є загострення психічних захворювань.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють проникнути до найвіддаленіших – темних – глибин підсвідомості: людина може дізнатися про себе те, про що навіть не підозрювала.

Афоризм дня: "Життя творить порядок, але порядок не творить життя" (Антуан де Сент-Екзюпері).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Ангел-охоронець дня: Фелам – оберігає від сварок і конфліктів.

Магія та містика дня: можна проводити містичні обряди зі свічками, що горять, вогнем і димом.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними людьми.

Читайте також: