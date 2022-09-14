Данія навчатиме українських військових на своїй території

У вівторок, 13 вересня, очільник Міністерства оборони Данії Мортен Бедскоу заявив, що, за прикладом Великої Британії, на території його країни військовослужбовці ЗСУ будуть проходити вишкіл.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на данське агентство Ritzau.

"Будуть навчання в Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - заявив данський міністр оборони.

Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для української армії. У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох британських базах.

Як і інші західні країни, у серпні Данія пообіцяла надіслати до Британії інструкторів із 130 офіцерів, щоб підтримати її ініціативу. Але організація навчання на данській землі свідчить про збільшення залучення скандинавської країни, члена Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, раніше під час візиту до Києва міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода президент України Володимир Зеленський подякував уряду цієї країни за політичну, фінансову та збройну підтримку під час війни.

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