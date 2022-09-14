Дания будет обучать украинских военных на своей территории

Во вторник, 13 сентября, глава Министерства обороны Дании Мортен Бедскоу заявил, что, по примеру Великобритании, на территории его страны военнослужащие ВСУ будут проходить обучение.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на датское агентство Ritzau.

"Будет обучение в Дании. Я не могу предоставить больше деталей, но обучение украинской армии в Дании будет", — заявил датский министр обороны.

Копенгаген направил инструкторов в Британию, которая взяла на себя лидерство в подготовке бойцов для украинской армии. В июне Лондон пообещал за четыре месяца обучить 10 000 украинских военных на нескольких британских базах.

Как и другие западные страны, в августе Дания пообещала послать в Британию инструкторов из 130 офицеров, чтобы поддержать ее инициативу. Но организация обучения на датской земле свидетельствует об увеличении привлечения скандинавской страны, члена Европейского Союза и НАТО.

Напомним, ранее во время визита в Киев министра иностранных дел Дании Еппе Кофода президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство этой страны за политическую, финансовую и вооруженную поддержку во время войны.

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