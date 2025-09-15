Астрологический прогноз на 15-16 сентября

Пещера / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 24-й лунный день, которые продлится почти двое календарных суток, один из самых сильных в месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.

Символ дня: пещера.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому нельзя медлить с обращением за медицинской помощью.

Питание дня: необходимо отказаться от любой жидкой пищи, включая супы, необходимо отказаться.

Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходит.

Дачные работы дня: можно благоустраивать сад и приусадебный участок.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими — как правило, они обращены к силам природы

Сны дня: сны этого времени подсказывают человеку, насколько. эффективно человек использует данные ему природой и родителями талант и способности.

Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.

Цитата дня: «Нет такой вещи на свете, которую стоило бы хотеть сильнее, чем тихую и мирную жизнь» (Мо-Цзы).