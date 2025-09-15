- Дата публикации
Астрологический прогноз на 15-16 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 24-й лунный день, которые продлится почти двое календарных суток, один из самых сильных в месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.
Символ дня: пещера.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому нельзя медлить с обращением за медицинской помощью.
Питание дня: необходимо отказаться от любой жидкой пищи, включая супы, необходимо отказаться.
Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходит.
Дачные работы дня: можно благоустраивать сад и приусадебный участок.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими — как правило, они обращены к силам природы
Сны дня: сны этого времени подсказывают человеку, насколько. эффективно человек использует данные ему природой и родителями талант и способности.
Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.
Цитата дня: «Нет такой вещи на свете, которую стоило бы хотеть сильнее, чем тихую и мирную жизнь» (Мо-Цзы).