Астрологический прогноз на 16 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя ничего разрушать, а можно только строить и созидать.
Символ дня: Утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: можно включать в рацион даже условно вредные продукты, но, разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: хороший день для благоустройства загородного участка.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.
Сны дня: сны этой ночи дадут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся в нашей жизни ситуации.
Табу дня: нельзя менять место жительств, переезжая в другую квартиру, город и – особенно! – страну.
Цитата дня: «Дом не там, где вы родились, а там, где прекратились ваши попытки к бегству» (Нагиб Махфуз).
