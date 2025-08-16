Астрологический прогноз на 16 августа

Утес / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя ничего разрушать, а можно только строить и созидать.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: можно включать в рацион даже условно вредные продукты, но, разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: хороший день для благоустройства загородного участка.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.

Сны дня: сны этой ночи дадут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся в нашей жизни ситуации.

Табу дня: нельзя менять место жительств, переезжая в другую квартиру, город и – особенно! – страну.

Цитата дня: «Дом не там, где вы родились, а там, где прекратились ваши попытки к бегству» (Нагиб Махфуз).

