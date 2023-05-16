Астрологический прогноз на 16 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя также проявлять эмоции – они с большой долей вероятности затянут в омут страстей, выбраться из которого без потерь не удастся.

Символ дня: трясина.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: аквамариновый, светло-циановый, бирюзовый, бристольский голубой.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: организм в целом.

Болезни дня: течение болезни, начавшейся в этот день, будет напрямую зависеть от того, смогут врачи вовремя поставить правильный диагноз или нет.

Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны в плане очистки организма, если же такой радикальный подход невозможен, желательно хотя бы питаться максимально умеренно.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно удобрять и мульчировать почву, полоть и прореживать всходы.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты, привлекающие любовь и страсть.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, как человек относится к самому себе – занимается самоуничижением или, наоборот, превозносит свою персону до небес.

Табу дня: нельзя гулять в темное время суток в плохо освещенных и малолюдных местах.

Цитата дня: "Не нужно пытаться изменить всю свою жизнь, достаточно лишь изменить свое отношение к ней" (американский писатель, общественный и религиозный деятель Ральф Уолдо Эмерсон).

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