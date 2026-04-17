Астрологический прогноз на 17 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в первой половине дня желательно затаиться и ничего не делать, во второй — можно планировать действия, которые можно будет начинать осуществлять уже завтра.
Символ дня: лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: из-за вероятности подхватить серьезное инфекционное заболевание необходимо избегать мест массового скопления людей.
Питание дня: из-за проблем с желудочно-кишечным трактом нужно отказаться от чересчур горячей и сдобренной специями пищи, а также алкогольных напитков.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно заниматься формированием кроны деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: благоприятное время для создания талисманов и оберегов.
Сны дня: о снах с позитивным сюжетом нельзя никому рассказывать, чтобы не сглазить.
Табу дня: нужно осторожно обращаться с колющими и режущими предметами, а при возможно — вообще не брать их в руки
Цитата дня: «Быть или не быть — это не вопрос, это нерешительность» (Рик Л. Винг).
