Астрологический прогноз на 17 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от любых начинаний, какой бы жизненной сферы они ни касались, необходимо отказаться: результат окажется резко отрицательным.
Символ дня: трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому нельзя сознательно удлинять их, отказываясь от визита к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой и овощами.
Стрижка дня: стричься в тот день не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: хорошее время для обрезки деревьев и уборки дачного участка.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человек глаза на внутренние проблемы, которые ему необходимо решить.
Табу дня: под запетом рассеянность и неорганизованность.
Цитата дня: «Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами» (Иммануил Кант).
