Астрологический прогноз на 17 октября

Трясина / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от любых начинаний, какой бы жизненной сферы они ни касались, необходимо отказаться: результат окажется резко отрицательным.

Символ дня: трясина.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.

Реклама

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому нельзя сознательно удлинять их, отказываясь от визита к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой и овощами.

Стрижка дня: стричься в тот день не только можно, но и нужно.

Реклама

Дачные работы дня: хорошее время для обрезки деревьев и уборки дачного участка.

Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человек глаза на внутренние проблемы, которые ему необходимо решить.

Табу дня: под запетом рассеянность и неорганизованность.

Реклама

Цитата дня: «Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами» (Иммануил Кант).

Читайте также: