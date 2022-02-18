Астрологический прогноз на 18 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для новых начинаний в бизнесе и финансах – легко ошибиться, приняв заблуждение за свежую, перспективную идею, что не лучшим образом отразится на делах. Необходимо также с осторожностью относиться к новым знакомствам – люди, напрашивающиеся на общение, могут оказаться совсем не такими, какими хотят себя показать.

Символ дня: паук.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: демантоид, лабрадор, уваровит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: кишечник, аппендикс.

Болезни дня: болезни этого дня могут продлиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. Велика вероятность обострения хронических заболеваний, особенно это касается недугов, связанных с психикой – прежде всего депрессии и шизофрении. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – любые лекарства и процедуры должен назначить врач.

Афоризм дня: "Опыт – название, которое каждый из нас дает своим ошибкам" (Оскар Уайльд).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: не лучший день для заключения брака – идти в загс нужно только в том случае, если решение тщательно обдумано – поспешность в этом деле может дорого обойтись.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми – это может привести к весьма неприятным последствиям.

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