Астрологічний прогноз на 18 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для нових починань у бізнесі та фінансах – легко помилитися, прийнявши оману за свіжу, перспективну ідею, що не найкраще позначиться на справах. Необхідно також обережно ставитися до нових знайомств – люди, які напрошуються на спілкування, можуть виявитися зовсім не такими, якими хочуть себе показати.

Символ дня: павук.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: демантоїд, лабрадор, уваровіт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник, апендикс.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть продовжитись довго, тому не варто зволікати з їх лікуванням. Велика ймовірність загострення хронічних захворювань, особливо це стосується недуг, пов'язаних із психікою – насамперед депресії та шизофренії. У жодному разі не можна займатися самолікуванням – будь-які ліки та процедури має призначити лікар.

Афоризм дня: "Досвід – назва, яку кожен із нас дає своїм помилкам" (Оскар Вайльд).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: не найкращий день для укладення шлюбу – йти до РАГСу потрібно лише в тому разі, якщо рішення ретельно обдумане – поспішність у цій справі може дорого обійтися.

Магія та містика дня: можна читати змови,що приваблюють успіх у бізнесі та фінансах.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними людьми – це може призвести до неприємних наслідків.

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