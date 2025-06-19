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Астрологический прогноз на 19 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нужно завершать начатые ранее дела и подводить итоги предыдущего периода жизни и деятельности.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коралловый – символизирует жизненную энергию, радость и творчество.
Счастливые камни дня: крокодилит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день долго длятся и плохо поддаются излечению, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: мясо и рыбу сегодня желательно заменить овощами, фруктами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: работать необходимо только с наземной частью растений – повредив корни, можно погубить растение.
Магия и мистика дня: можно корректировать гороскоп, активизируя в нем важные для человека зоны.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывает о внутренних проблемах человека, на которые необходимо обратить внимание.
Табу дня: опасно отвечать агрессией на агрессию, это чревато серьезным конфликтом.
Цитата дня: «Спроси себя честно, что мешает жить так, как тебе хочется?» (Мо-Цзы).
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