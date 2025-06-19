Астрологический прогноз на 19 июня

Цербер / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нужно завершать начатые ранее дела и подводить итоги предыдущего периода жизни и деятельности.

Символ дня: Цербер.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коралловый – символизирует жизненную энергию, радость и творчество.

Счастливые камни дня: крокодилит, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день долго длятся и плохо поддаются излечению, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: мясо и рыбу сегодня желательно заменить овощами, фруктами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: работать необходимо только с наземной частью растений – повредив корни, можно погубить растение.

Магия и мистика дня: можно корректировать гороскоп, активизируя в нем важные для человека зоны.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывает о внутренних проблемах человека, на которые необходимо обратить внимание.

Табу дня: опасно отвечать агрессией на агрессию, это чревато серьезным конфликтом.

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Цитата дня: «Спроси себя честно, что мешает жить так, как тебе хочется?» (Мо-Цзы).

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