Астрологический прогноз на 2 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день с негативной энергетикой, в течение которого ссоры и конфликты будут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников. Не стоит тратить деньги без крайней необходимости – о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: омут, трясина.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8

Цвет дня: аквамариновый, бирюзовый.

Камни дня: желтый нефрит, жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Слова дня: разгон в движении к новым целям.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: от свиданий и общения с друзьями лучше отказаться.

Мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные амулеты.

Табу дня: нельзя гулять в темное время суток в безлюдных местах.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются сильные духом люди с богатым внутренним миром, основной недостаток которых – отсутствие честолюбия: как правило, они быстро останавливаются на достигнутом и не стремятся достичь большего.

Прогнозы на октябрь 2021:

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