Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день з негативною енергетикою, протягом якого сварки і конфлікти будуть виникати буквально на рівному місці, тому варто бути обережними у виборі співрозмовників. Не варто витрачати гроші без нагальної потреби — про кожну зроблену цього дня покупку згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: вир, трясовина.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 8

Колір дня: аквамариновий, бірюзовий.

Камені дня: жовтий нефрит, жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, лікувати які необхідно відповідно до рекомендацій лікаря.

Слова дня: розгін в русі до нової мети.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: від побачень і спілкування з друзями краще відмовитися.

Містика дня: можна виготовляти захисні і любовні амулети.

Табу дня: не можна гуляти в темний час доби в безлюдних місцях.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються сильні духом люди з багатим внутрішнім світом, основний недолік яких — відсутність честолюбності: як правило, вони швидко зупиняються на досягнутому і не прагнуть досягти більшого.

Прогнози на жовтень 2021:

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