Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день з негативною енергетикою, протягом якого сварки і конфлікти будуть виникати буквально на рівному місці, тому варто бути обережними у виборі співрозмовників. Не варто витрачати гроші без нагальної потреби — про кожну зроблену цього дня покупку згодом доведеться пошкодувати.
Символ дня: вир, трясовина.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 8
Колір дня: аквамариновий, бірюзовий.
Камені дня: жовтий нефрит, жадеїт, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: стегна.
Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, лікувати які необхідно відповідно до рекомендацій лікаря.
Слова дня: розгін в русі до нової мети.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і взаємини дня: від побачень і спілкування з друзями краще відмовитися.
Містика дня: можна виготовляти захисні і любовні амулети.
Табу дня: не можна гуляти в темний час доби в безлюдних місцях.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються сильні духом люди з багатим внутрішнім світом, основний недолік яких — відсутність честолюбності: як правило, вони швидко зупиняються на досягнутому і не прагнуть досягти більшого.
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