Астрологический прогноз на 20 апреля

Слон / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активно действовать нежелательно, зато можно и нужно готовиться к новым начинаниям — обдумывать детали и определять тактику и стратегию достижения новой цели.

Символ дня: слон.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: янтарь, голубой нефрит, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец.

Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может перейти в хроническую стадию, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: несмотря на праздник, нельзя как голодать и поститься, так и переедать — в еде необходима умеренность.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: садово-огородные работы нужно воспринимать как отдых.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Работай над очищением своих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций).

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