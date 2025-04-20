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Астрологический прогноз на 20 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активно действовать нежелательно, зато можно и нужно готовиться к новым начинаниям — обдумывать детали и определять тактику и стратегию достижения новой цели.
Символ дня: слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: янтарь, голубой нефрит, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: крестец.
Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может перейти в хроническую стадию, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: несмотря на праздник, нельзя как голодать и поститься, так и переедать — в еде необходима умеренность.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: садово-огородные работы нужно воспринимать как отдых.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно их расшифровать.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Работай над очищением своих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций).
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