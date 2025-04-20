Астрологічний прогноз на 20 квітня

Слон / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активно діяти небажано, натомість можна і потрібно готуватися до нових починань — обмірковувати деталі та визначати тактику і стратегію досягнення нової мети.

Символ дня: слон.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: бурштин, синій нефрит, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: криж.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася сьогодні, може перейти в хронічну стадію, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: незважаючи на свято, не можна як голодувати й постити, так і переїдати — в їжі необхідна помірність.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: садово-городні роботи варто сприймати як відпочинок.

Магія і містика дня: можна вивчати езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються, але важливо правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна розкривати чужі таємниці й секрети.

Цитата дня: «Працюй над очищенням своїх думок. Якщо в тебе не буде поганих думок, не буде й поганих вчинків» (Конфуцій).

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