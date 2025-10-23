- Дата публикации
Астрологический прогноз на 23 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда звезды не рекомендуют приступать к новым начинаниям — их результат вряд ли порадует.
Символ дня: снежный барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются лечению — особенно это коснется головных болей, поэтому важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.
Питание дня: питаться нужно умеренно, а алкоголя и кофе избегать.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие так называемого венца безбрачия.
Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что моральные силы на исходе и человек близок к депрессии.
Табу дня: пролитое растительное масло может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Худшее одиночество — это остаться среди тех, кто тебя не понимает» (Джалаледдин Руми).
