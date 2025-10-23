Астрологический прогноз на 23 октября

Снежный барс / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда звезды не рекомендуют приступать к новым начинаниям — их результат вряд ли порадует.

Символ дня: снежный барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, плохо поддаются лечению — особенно это коснется головных болей, поэтому важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.

Питание дня: питаться нужно умеренно, а алкоголя и кофе избегать.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие так называемого венца безбрачия.

Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что моральные силы на исходе и человек близок к депрессии.

Табу дня: пролитое растительное масло может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Худшее одиночество — это остаться среди тех, кто тебя не понимает» (Джалаледдин Руми).

