- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 24 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний — успех в них гарантирован.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому тянуть с лечением не стоит.
Питание дня: сегодня — как и в любой другой день — необходимо отказаться от калорийной пищи и мясных продуктов.
Стрижка дня: к волосам сегодня лучше не прикасаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу сделанную на дом и хозяйство.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими, но сбываются нескоро — через несколько лет.
Табу дня: нельзя ничего уничтожать — даже ненужную бумагу лучше не рвать.
Цитата дня: «Все популярное — зло» (Оскар Уайльд).
