Астрологический прогноз на 24 октября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний — успех в них гарантирован.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому тянуть с лечением не стоит.

Питание дня: сегодня — как и в любой другой день — необходимо отказаться от калорийной пищи и мясных продуктов.

Стрижка дня: к волосам сегодня лучше не прикасаться.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу сделанную на дом и хозяйство.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими, но сбываются нескоро — через несколько лет.

Табу дня: нельзя ничего уничтожать — даже ненужную бумагу лучше не рвать.

Цитата дня: «Все популярное — зло» (Оскар Уайльд).

