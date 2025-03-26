Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к реализации новых проектов – особенно финансовых, поскольку вместо прибыли они принесут убыток.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, заменив мясо рыбой и овощами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, в чем причина моральных проблем человека.
Табу дня: под запретом невнимательность и рассеянность – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.
Цитата дня: "На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем" (Конфуций).
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