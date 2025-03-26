Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к реализации новых проектов – особенно финансовых, поскольку вместо прибыли они принесут убыток.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, заменив мясо рыбой и овощами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, в чем причина моральных проблем человека.

Табу дня: под запретом невнимательность и рассеянность – велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Цитата дня: "На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем" (Конфуций).

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