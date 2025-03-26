Астрологічний прогноз на 26 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: не варто розпочинати реалізацію нових проєктів – особливо фінансових, оскільки замість прибутку вони завдадуть збитків.

Символ дня: жаба.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За як частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно, спираючись на колишні рекомендації лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, замінивши м'ясо замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна самостійно створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни ночі показують, у чому причина моральних проблем людини.

Табу дня: під забороною неуважність — велика можливість потрапити в неприємну ситуацію.

Цитата дня: «Насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо» (Конфуцій).

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