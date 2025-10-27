- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 27 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать сегодня можно только те дела, работу над которыми можно завершить в течение дня, от других — более важных и продолжительных — лучше отказаться.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся одолеть, особенно если не тянуть с визитом к врачу.
Питание дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: стричь волосы в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться невразумительными, но, если получится их расшифровать, удастся получить ответы на важные вопросы.
Табу дня: нельзя говорить неправду, даже если речь будет идти о так называемой лжи во спасение.
Цитата дня: «Как много мы знаем и как мало мы понимаем» (Альберт Эйнштейн).