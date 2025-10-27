Астрологический прогноз на 27 октября

Роза ветров / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать сегодня можно только те дела, работу над которыми можно завершить в течение дня, от других — более важных и продолжительных — лучше отказаться.

Символ дня: роза ветров.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

Реклама

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся одолеть, особенно если не тянуть с визитом к врачу.

Питание дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: стричь волосы в этот день нежелательно.

Реклама

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться невразумительными, но, если получится их расшифровать, удастся получить ответы на важные вопросы.

Табу дня: нельзя говорить неправду, даже если речь будет идти о так называемой лжи во спасение.

Цитата дня: «Как много мы знаем и как мало мы понимаем» (Альберт Эйнштейн).