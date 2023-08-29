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Астрологический прогноз на 29 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 августа

Астрологический прогноз на 29 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к началу важных дел или  хотя бы составить приблизительный план действий по достижению поставленной цели.

Символ дня: Труба – символ призыва. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: темно-синий, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно, если вовремя принять необходимые меры. 

Питание дня: Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет «есть» себя изнури. Большую пользу принесут морепродукты – они позволят пополнить количество йода в организме. В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: садово-огородные растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к экстрасенсам. 

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – сегодня оно ослаблено.

Цитата дня: «Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знаний дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок» (Леонардо да Винчи). 

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Дата публикации
Просмотры
225
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