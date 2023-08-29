Астрологический прогноз на 29 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к началу важных дел или хотя бы составить приблизительный план действий по достижению поставленной цели.

Символ дня: Труба – символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: темно-синий, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно, если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет «есть» себя изнури. Большую пользу принесут морепродукты – они позволят пополнить количество йода в организме. В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: садово-огородные растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к экстрасенсам.

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – сегодня оно ослаблено.

Цитата дня: «Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знаний дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок» (Леонардо да Винчи).

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