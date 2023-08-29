Астрологічний прогноз на 29 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щаслиим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до початку важливих справ або хоча б скласти приблизний план дій щодо досягнення поставленої мети.

Символ дня: Труба - символ поклику.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: темно-синій, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебігають легко, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: Категорично не рекомендується голодування – шлунку необхідне навантаження, інакше він почне «їсти» себе зсередини. Велику користь принесуть морепродукти – вони дозволять поповнити кількість йоду в організмі. До раціону також необхідно включати зелень, овочі, фрукти та соки.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: садово-городні рослини потребують посиленого поливання та підживлення.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до екстрасенсів.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні, тому не варто приймати їхній сюжет близько до серця.

Табу дня: не можна напружувати зір – сьогодні він ослаблений.

Цитата дня: «Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяне насіння знань дасть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, та плід солодкий» (Леонардо Да Вінчі).

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