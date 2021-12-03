Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты. Финансы этого дня боятся резких и неосторожных слов: нелицеприятно высказавшись по отношению к деловому партнеру, можно обидеть его, что в свою очередь негативно скажется на совместных делах.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2.

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: черный жемчуг, белый опал, перламутр.

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: могут обостриться болезни психики – меланхолия и депрессия: те, кому на такой случай прописаны лекарства, стоит начать их принимать. Остальным стоит использовать все методы поднять настроение, которые воздействуют именно на них – например, шампанское, хорошее кино или классическая литература.

Афоризм дня: "Кто предупрежден, тот вооружен".

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: самый неблагоприятный день для официальной регистрации брака.

Мистика дня: без крайне необходимости лучше не гадать.

Табу дня: не стоит общаться с незнакомцами.

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