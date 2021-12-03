Кулеба: РФ указывают на последствия военной операции против Украины

Разработка пакета сдерживания России идет по плану и ведется по трем направлениям.

РФ по всем каналам очень четко дают понять, какие последствия будет иметь для нее военная операция против Украины.

Об этом заявил министр МИД Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

"Сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор по конкретным мерам и конкретным экономическим санкциям, которые войдут в пакет сдерживания России. Главная тема этих двух дней – это разговор именно о том, что конкретно будет делать каждый партнер, каждая партнерская организация в ситуации, если Российская Федерация решит прибегнуть к военному сценарию", — сказал Кулеба.

Теперь задача состоит в том, чтобы совместно довести эту работу до эффективного и четкого результата.

"Но главное сейчас, что Россия видит, и ей очень четко коммуникируют происходящее, какие вопросы проговариваются. И все это для них очень четкий сигнал, что они должны подумать дважды, а то и трижды прежде чем принимать любое решение военного характера", — подчеркнул глава МИД.

Разработка пакета сдерживания России идет по плану и ведется по трем направлениям.

"Первый – четкая коммуникация России по всем каналам, открытым и закрытым, о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. Второе – разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен, если Россия прибегнет к военной операции. Эти санкции будут очень тяжелые для нее экономически. И третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", – уточнил Кулеба.

Он заверил, что по всем этим трем трекам украинская сторона очень четко работает с партнерами. И решение ЕС о присоединении Украины к Европейскому фонду обеспечения мира, в котором страна получит 31 млн. евро, является конкретным результатом этой работы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал глав МИД стран НАТО демотивировать Путина от худшего сценария.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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