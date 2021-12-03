Кулеба: РФ вказують на наслідки військової операції проти України 

Розробка пакета стримування Росії іде за планом і ведеться за трьома напрямками.

РФ по всіх каналах дуже чітко дають зрозуміти, які наслідки матиме для неї військова операція проти України.

Про це заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

"Зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і дуже предметна розмова щодо конкретних заходів і конкретних економічних санкцій, які ввійдуть до пакета стримування Росії. Головна тема цих двох днів - це розмова саме про те, що конкретно буде робити кожен партнер, кожна партнерська організація в ситуації, якщо Російська Федерація вирішить вдатися до військового сценарію", - сказав Кулеба.

Тепер завдання полягає в тому, аби спільно довести цю роботу до ефективного і чіткого результату.

"Але головне зараз, що Росія бачить, і їй дуже чітко комунікують те, що відбувається, які питання проговорюються. І все це для них є дуже чітким сигналом, що вони мають подумати двічі, а то й тричі перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру", - наголосив глава МЗС.

Розробка пакета стримування Росії іде за планом і ведеться за трьома напрямками.

"Перший - чітка комунікація Росії по всім каналам, відкритим і закритим, про те, що військова операція на території України матиме для неї непоправні наслідки. Друге - розробка санкційного пакета, який буде миттєво застосований, якщо Росія вдасться до військової операції. Ці санкції будуть дуже важкі для неї економічно. І третє - це поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною для зміцнення нашої обороноздатності", - уточнив Кулеба.

Він запевнив, що за всіма цими трьома треками українська сторона дуже чітко працює з партнерами. І рішення ЄС про приєднання України до Європейського фонду забезпечення миру, в якому країна отримає 31 млн євро, є конкретним результатом цієї роботи.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав очільників МЗС країн НАТО демотивувати Путіна від найгіршого сценарію.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

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