Астрологічний прогноз на 3 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо дотримуватися спокою, не реагувати на провокації та не дозволяти втягувати себе у конфлікти. Фінанси цього дня бояться різких і необережних слів: безсторонньо висловившись стосовно ділового партнера, можна образити його, що зі свого боку негативно позначиться на спільних справах.

Символ дня: спрут.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 2.

Колір: червоний і чорний.

Камені дня: чорні перли, біла опала, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: можуть загостритися хвороби психіки – меланхолія та депресія: ті, кому на такий випадок прописані ліки, варто почати приймати їх. Іншим варто використати всі методи підняти настрій, які впливають саме на них – наприклад, шампанське, гарне кіно чи класична література.

Афоризм дня: Хто попереджений, той озброєний.

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: найнесприятливіший день для офіційної реєстрації шлюбу.

Містика дня: без потреби краще не ворожити.

Табу дня: не варто спілкуватися із незнайомцями.

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