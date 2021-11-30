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Астрологический прогноз на 30 ноября

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Астрологический прогноз на 30 ноября

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Астрологический прогноз на 30 ноября

Какой сегодня день, что принесет удачу именно сегодня, какой цвет, образ, число, символ и камень считаются символами сегодняшнего дня

Астрологический прогноз на 30 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Поступки дня: ссоры и конфликты могут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников. Деньги без крайней необходимости лучше не тратить – о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть. 

Символ дня: трясина, омут. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 8. 

Цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Камни дня: желтый нефрит, хризопраз, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: могут обостриться хронические недуги, минимизировать влияние которых необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача. 

Афоризм дня: "Иду на взлет!" 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: от романтических свиданий, равно как и от общения с друзьями, в этот день лучше отказаться.

Мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные амулеты. 

Табу дня: нежелательно ходить в темное время суток в безлюдных местах.

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