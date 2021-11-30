Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Астрологический прогноз на 30 ноября

Какой сегодня день, что принесет удачу именно сегодня, какой цвет, образ, число, символ и камень считаются символами сегодняшнего дня

Астрологический прогноз на 30 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: ссоры и конфликты могут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников. Деньги без крайней необходимости лучше не тратить – о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: трясина, омут.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: индиго, ультрамарин.

Камни дня: желтый нефрит, хризопраз, жадеит.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: могут обостриться хронические недуги, минимизировать влияние которых необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Афоризм дня: "Иду на взлет!"

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: от романтических свиданий, равно как и от общения с друзьями, в этот день лучше отказаться.

Мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные амулеты.

Табу дня: нежелательно ходить в темное время суток в безлюдных местах.

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