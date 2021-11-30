Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Астрологический прогноз на 30 ноября
Какой сегодня день, что принесет удачу именно сегодня, какой цвет, образ, число, символ и камень считаются символами сегодняшнего дня
Астрологический прогноз на 30 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: ссоры и конфликты могут возникать буквально на ровном месте, поэтому стоит соблюдать осторожность в выборе собеседников. Деньги без крайней необходимости лучше не тратить – о каждой сделанной в этот день покупке впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: трясина, омут.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: индиго, ультрамарин.
Камни дня: желтый нефрит, хризопраз, жадеит.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: могут обостриться хронические недуги, минимизировать влияние которых необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Афоризм дня: "Иду на взлет!"
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: от романтических свиданий, равно как и от общения с друзьями, в этот день лучше отказаться.
Мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные амулеты.
Табу дня: нежелательно ходить в темное время суток в безлюдных местах.
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