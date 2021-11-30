Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Який сьогодні день, що принесе успіх саме сьогодні, який колір, образ, число, символ і камінь вважаються символами сьогоднішнього дня

Астрологічний прогноз на 30 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Якечисло стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: сварки та конфлікти можуть виникати буквально на рівному місці, тому варто бути обережними у виборі співрозмовників. Гроші без крайньої необхідності краще не витрачати – про кожну зроблену в цей день покупку згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: трясовина, вир.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: індиго, ультрамарин.

Камені дня: жовтий нефрит, хризопраз, жадеїт.

За якусь частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні недуги, мінімізувати вплив яких необхідно відповідно до рекомендацій лікаря.

Афоризм дня: "Іду на зліт!"

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: від романтичних побачень, як і від спілкування з друзями, цього дня краще відмовитися.

Містика дня: можна виготовляти захисні та любовні амулети.

Табу дня: небажано ходити у темний час доби у безлюдних місцях.

Читайте також: