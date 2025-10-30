Астрологический прогноз на 30 октября

Родник / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию дня необходимо направить в позитивное и созидательное русло.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений.

Питание дня: ограничения в питании не принесут организму ничего, кроме вреда.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: не стоит куда-либо ездить — результаты перемещений в пространстве будут неудачными.

Цитата дня: «Лучшая школа дисциплины есть семья» (Сэмюэл Смайлс).