Астрологический прогноз на 30 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию дня необходимо направить в позитивное и созидательное русло.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений.
Питание дня: ограничения в питании не принесут организму ничего, кроме вреда.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.
Табу дня: не стоит куда-либо ездить — результаты перемещений в пространстве будут неудачными.
Цитата дня: «Лучшая школа дисциплины есть семья» (Сэмюэл Смайлс).