Астрологический прогноз на 5 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: астрологи называют день "черным": в это время наружу выходит все, что люди тщательно скрывают от посторонних глаз – прежде всего морального свойства. Необходимо тщательно следить за негативными проявлениями своего характера, не допуская их влияния на окружающих людей. Испытания поджидают людей также на работе и на улице: вероятны встречи с неадекватными людьми, а то и вовсе – ворами и мошенниками. Тем, кто не уверен, что сможет избежать столкновений такого рода, лучше остаться дома.

Символ дня: спрут, гидра.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: обстоятельства дня благоприятны для активной деятельности.

Число дня: 2

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: перламутр, белый опал, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: день особенно опасен для людей, у которых существуют проблемы с психикой – они могут повести себя неадекватно и впасть в буйство или, наоборот, в депрессию. Могут также обостриться хронические заболевания, о которых в последнее время человек успел позабыть – необходимо вернуться к схеме лечения и профилактики, которую определил лечащий врач.

Слова дня: береженого бог бережет.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: не стоит назначать свидания – без ссоры обойтись не удастся. Нежелательно также устраивать бракоразводный процесс: вместо мирного расставания все может закончиться грандиозным скандалом.

Мистика дня: нежелательно гадать: результаты ворожбы могут расстроить и даже напугать.

Табу дня: нельзя принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях – потери значительно превзойдут прибыль.

Какие люди рождаются в этот день: те, кто появился на свет в этот день, целиком и полностью зависят от своего настроения: если оно хорошее, то с ними приятно иметь дело, если же плохое, то, как правило, ничего не ладится – ни у них самих, ни у тех, кто находится рядом. В своих поступках они руководствуются не разумом, а эмоциями, что позволяет говорить о них как о психически нестабильных и неуравновешенных людях.

Гороскопы на октябрь 2021:

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