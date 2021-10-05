Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: астрологи називають день «чорним»: в цей час назовні виходить все, що люди ретельно приховують від сторонніх очей — насамперед, моральної властивості. Необхідно ретельно стежити за негативними проявами свого характеру, не допускаючи їхнього впливу на оточення. Випробування чекають на людей також на роботі і на вулиці: вірогідні зустрічі з неадекватними людьми, а то і зовсім — злодіями і шахраями. Тим, хто невпевнений, що зможе уникнути таких зіткнень, краще залишитися вдома.

Символ дня: Спрут, Гідра

Стихія дня: Земля

Енергетика дня: обставини дня сприятливі для активної діяльності

Число дня: 2

Колір дня: червоний і чорний

Камені дня: перламутр, білий опал, чорні перли

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка

Хвороби дня: день особливо небезпечний для людей, у яких існують проблеми з психікою — вони можуть повестися неадекватно і впасти в буйство або, навпаки, в депресію. Можуть також загостритися хронічні захворювання, про які останнім часом людина встигла забути — необхідно повернутися до схеми лікування і профілактики, яку визначив закріплений лікар.

Слова дня: береженого бог береже

Геометрична фігура дня: квадрат

Шлюб і взаємини дня: не варто призначати побачення — без сварки обійтися не вдасться. Небажано також влаштовувати шлюборозлучний процес: замість мирного розлучення все може закінчитися грандіозним скандалом.

Містика дня: небажано ворожити: результати можуть засмутити і навіть налякати.

Табу дня: не можна брати участь в сумнівних фінансових заходах — втрати значно перевершать прибуток.

Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'явився на світ цього дня, цілком і повністю залежать від свого настрою: якщо він гарний, то з ними приємно мати справу, якщо ж поганий, то, як правило, нічого не ладнається — ні у них самих, ні у тих, хто перебуває поруч. У своїх вчинках вони керуються не розумом, а емоціями, що дозволяє говорити про них як про психічно нестабільних і неврівноважених людей.

Гороскопи на жовтень 2021:

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