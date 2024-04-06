Астрологический прогноз на 6 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы – иногда в таких случаях выясняется, что их вовсе не существует, что значительно облегчает жизнь.

Символ дня: скипетр.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, фиалковый.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легкими, особенно если приступить к лечению вовремя.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от картофеля и цитрусовых нужно отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду, а готовую рассаду высаживать в грунт.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды – особенно проточной.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбудутся в ближайшее время.

Табу дня: нежелательно смотреться в зеркала.

Цитата дня: "Любовь – это энергия жизни" (Роберт Браунинг).

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