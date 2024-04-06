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Астрологический прогноз на 6 апреля

Астрологический прогноз на 6 апреля

Скипетр - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы – иногда в таких случаях выясняется, что их вовсе не существует, что значительно облегчает жизнь. 

Символ дня: скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, фиалковый. 

Счастливые камни дня: аметист, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легкими, особенно если приступить к лечению вовремя. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, от картофеля и цитрусовых нужно отказаться. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду, а готовую рассаду высаживать в грунт. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды – особенно проточной. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбудутся в ближайшее время. 

Табу дня: нежелательно смотреться в зеркала. 

Цитата дня: "Любовь – это энергия жизни" (Роберт Браунинг).

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