Астрологічний прогноз на 6 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна по-новому поглянути на старі проблеми – іноді у таких випадках з'ясовується, що їх зовсім не існує, що значно полегшує життя.

Символ дня: Скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, фіалковий.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін і нижче.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, будуть легкими, особливо якщо розпочати лікування вчасно.

Харчування дня: харчування має бути помірним, від картоплі та цитрусових треба відмовитись.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду, а готову розсаду висаджувати у ґрунт.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу води – особливо проточну.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими – вони збудуться найближчим часом.

Табу дня: небажано зазирати у дзеркала.

Цитата дня: «Кохання – це енергія життя» (Роберт Браунінг).

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