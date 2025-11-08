ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 8 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Тарантул

Тарантул / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: звезды предупреждают: в этот день необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым.

Символ дня: Тарантул.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: хризолит, оливин.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: питание дня должно быть привычным – не стоит пробовать то, что до сих пор не входило в рацион.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты – впрочем, такая предосторожность не помешает в любой другой день.

Цитата дня: «Дружба – лучший бальзам от разочарования и любви» (Джейн Остин).

