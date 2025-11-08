- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 8 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды предупреждают: в этот день необходимо отказаться от любых начинаний, поскольку они приведут к результатам, противоположным ожидаемым.
Символ дня: Тарантул.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: питание дня должно быть привычным – не стоит пробовать то, что до сих пор не входило в рацион.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.
Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты – впрочем, такая предосторожность не помешает в любой другой день.
Цитата дня: «Дружба – лучший бальзам от разочарования и любви» (Джейн Остин).
Читайте также: