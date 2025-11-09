Астрологический прогноз на 9 ноября

Горный хрусталь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: все, что будет задумано в это время, вскоре блестяще воплотится в жизнь, поэтому не стоит ограничивать себя в планировании и фантазиях.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют активных лечебных мер.

Питание дня: можно пробовать новые диеты и устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Магия и мистика дня: успешными окажутся магические действия с минералами и полудрагоценными камнями.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера мешают ему максимально реализовать свои таланты и способности.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Болезнь всегда происходит либо от избытка, либо от недостатка, то есть, от нарушения равновесия» (Гиппократ).

