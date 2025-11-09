- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 9 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: все, что будет задумано в это время, вскоре блестяще воплотится в жизнь, поэтому не стоит ограничивать себя в планировании и фантазиях.
Символ дня: Душа-Психея.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, джеспилит.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют активных лечебных мер.
Питание дня: можно пробовать новые диеты и устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: успешными окажутся магические действия с минералами и полудрагоценными камнями.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, какие качества характера мешают ему максимально реализовать свои таланты и способности.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Болезнь всегда происходит либо от избытка, либо от недостатка, то есть, от нарушения равновесия» (Гиппократ).
