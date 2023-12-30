Гороскоп любви на январь 2024 года

С 1 по 4 января – наилучшие дни для любовной сферы жизни. Позитивный взгляд на вещи и влияние моральных традиций, уважение друг к другу, определяют будущее взаимоотношений. Венера и Марс перемещаются по Стрельцу и создают благоприятные возможности для объединения, примирения, возобновления отношений.

До 21 января люди с легкостью идут навстречу друг другу, открыты к новым отношениям, чаще возникает "любовь с первого взгляда". Важно, чтобы партнером можно было восхищаться. Общий интерес и совместная физическая активность сближают. Мысли и желания устремлены в будущее, но упускаются важные детали, поэтому в парах может возникнуть разочарование друг другом. Семейным людям придется разрываться между домом и работой, бизнесом и детьми, обучением и любимым человеком.

Обстоятельства третьей декады января дают возможность создать стабильную, образцовую и комфортную семью. В личной сфере многое неожиданно наладится. Однако новые отношения завязать непросто в этот период. Многие давно сформировавшиеся пары перейдут на новый этап. Прекрасное время для планирования расширения семьи, улучшения жилищных условий, рождения детей.

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ОВЕН

Прекрасное и позитивное время для перемен в собственном образе, что привлечет представителей противоположного пола. Если вам кто-то симпатичен, постарайтесь проявить инициативу, попасть в поле зрения потенциального партнера до третьей декаде января. Может появиться желание отправиться в небольшое путешествие с любимым человеком – не отказывайте себе в этом, осуществите задуманное как можно скорее! Возможна встреча с человеком, которая укрепит ваш статус в обществе.

ТЕЛЕЦ

Получайте новые впечатления, встречайтесь со статусными людьми, посещайте курсы для собственного развития, ходите на выставки и в театры. Именно в этих местах вы сможете романтического партнера, если вы к этому стремитесь. Семейным парам непросто сохранить гармонию в отношениях, т.к. хочется новых впечатлений. В последнюю неделю января появится скованность в своих желаниях и консерватизм, поскольку обстоятельства возвращают в повседневные реалии жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни далеко не все так просто, как хотелось бы. Многие нерешенные вопросы переходят и в 2024 год. Велик риск потерять отношения, особенно в первой половине января. В отношениях развивайте уважение к партнеру. В третьей декаде января прекрасное время для того, чтобы завести нужные романтические знакомства. Не сидите в одиночестве, встречайтесь с интересными людьми! В семейных отношениях начнется "оттепель" к концу месяца, главное не сделать грубых ошибок в отношениях в первые две декады.

РАК

Вас ждет не самый простой месяц в личной жизни. Контролируйте порывы в любовной сфере, особенно когда речь заходит о финансах и родственниках. Не стоит навязывать близким и любимому человеку свои понятия о любви, избегайте нравоучений. У свободных людей продолжат бушевать нешуточные страсти. Возлюбленные будут сходиться и снова расставаться. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите рвать отношения.

ЛЕВ

Перед вами распахиваются возможности! Это период подарков и ярких чувств. Для новых романтических знакомств лучшее время – третья декада месяца, а для восстановления старых связей – первая декада января. Те, кто сейчас влюблен, будут чересчур эмоциональными и торопливыми, поэтому сами же себе могут создавать проблемы. Семейным представителям знака не придется страдать от скуки: бытовые хлопоты и заботы о подрастающих детях поглотят так, что вы забудете про прежние разногласия.

ДЕВА

Завышенные ожидания по отношению к романтическому партнеру могут стать причиной проблем в отношениях. А вот у семейных пар все будет ровно и спокойно, возможно известие о расширении семьи. Многие из вас займутся обустройством домашнего очага. Семейные пары приступят к ремонту, покупке мебели, переезду в другое жилье. Некоторые примут решение эмигрировать в далекие страны, и это вполне удастся, но лучше заняться этим в третьей декаде января, поскольку если раньше работать в этом направлении, возникнут трудности.

ВЕСЫ

Очень важный, но для многих неоднозначный период. В третьей декаде января одинокие люди с разбитым сердцем могут рассчитывать на знаковую встречу с логическим продолжением – совместным проживанием или с законным браком. Семейным парам удастся завершить ремонт, приобрести новые предметы обихода и навестить дальних родственников. Идиллия воцарится в отношениях с родней, близкой и дальней. Встречи с друзьями, поездки на отдых и любые перемены пойдут вам на пользу, дадут толчок к саморазвитию.

СКОРПИОН

Напряжение ощущается по всем жизненным областям. Если любовные отношения больше не развиваются, то лучше решиться на разрыв, чем мучить друг друга. Дружные пары в третьей декаде января ждут глобальные перемены в быту. Это может быть приобретение недвижимости, капитальный ремонт, покупка мебели, стройка дома и прочие хозяйственные мероприятия. Бывшие супруги снова вынуждены коммуницировать либо из-за дележки имущества, либо по вопросам, связанным с детьми.

СТРЕЛЕЦ

Отношения с любимым человеком могут стать прохладными и даже превратиться в рутину, но это временное явление и, если ваша любовь крепка, вам удастся вернуть былые чувства. При этом ваш супруг может переживать кризисный период, поэтому стоить его поддержать не только морально, но также позаботиться о его благополучии. Влюбленные пары столкнутся с разногласиями из-за высокой профессиональной занятости одного из партнеров. Январь не совсем подходит для обсуждения дальнейшей семейной жизни, а тем более, заключения брака.

КОЗЕРОГ

Встречи с благородными людьми, заключение брака, счастье и радость в партнерстве – все это начинается в третьей декаде января. Поэтому если в работе пока что-то не получается, то новый роман или путешествие с супругом – лучшая инвестиция. Хорошее время для серьезных разговоров с любимым человеком, обсуждения дальнейших перспектив. Также можно пойти на примирение с бывшими любимыми или супругами – даже если отношения возобновить не удастся, то остаться в дружеских отношениях вполне реально.

ВОДОЛЕЙ

Во многих семьях возникнут проблемы с ближними родственниками: родителями, бабушками, дедушками. Личная жизнь может стать фоновой из-за навалившихся обязательств на работе. Если же накопленный негатив превалирует над привязанностью, отпустите все на самотек – все разрешиться само собой. Тем, кто разводится, предстоит непростое время дележки имущества. Партнер окажется неуступчивым, и скорее всего, придется долго искать компромиссное решение. Молодые люди, которые недавно в отношениях, вероятно, разорвут связь из-за разности взглядов.

РЫБЫ

Личная жизнь будет для многих неоднозначной. У кого-то наступит разочарование в партнере, другие же захотят сделать паузу в отношениях, чтобы побыть наедине. Для семейных пар новая любовь может стать проблемой, поэтому велика вероятность расставания. Одни повстречают достойную пару на многие годы вперед, а другие разведутся с большими сложностями, оставшись в одиночестве. Последняя неделя января удивительно хороша для налаживания личной жизни, для новых знакомств и романов.

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