Гороскоп кохання на січень 2024 року

Від 1 до 4 січня – найкращі дні для сфери кохання. Позитивний погляд на речі та вплив моральних традицій, повага одне до одного визначають майбутнє стосунків. Венера і Марс переміщуються Стрільцем і створюють сприятливі можливості для об'єднання, примирення, відновлення стосунків.

До 21 січня люди легко йдуть назустріч одне одному, відкриті до нових стосунків, частіше виникає "кохання з першого погляду". Важливо, щоб партнером можна було захоплюватися. Загальний інтерес та спільна фізична активність зближують. Думки й бажання спрямовані у майбутнє, але упускаються важливі деталі, у парах може виникнути розчарування одне одним. Сімейним людям доведеться розриватися між домом та роботою, бізнесом та дітьми, навчанням та коханою людиною.

Обставини третьої декади січня дають змогу створити стабільну, зразкову та комфортну родину. В особистій сфері багато чого несподівано налагодиться. Однак нові стосунки зав'язати непросто у цей період. Багато пар, що давно сформувалися, перейдуть на новий етап. Чудовий час для планування розширення сім'ї, поліпшення житлових умов, народження дітей.

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ОВЕН

Чудовий та позитивний час для змін у власному образі, що привабить представників протилежної статі. Якщо вам хтось симпатичний, спробуйте виявити ініціативу, потрапити у поле зору потенційного партнера до третьої декади січня. Може з'явитися бажання вирушити у невелику подорож із коханою людиною – не відмовляйте собі в цьому, здійсніть задумане якнайшвидше! Можлива зустріч із людиною, яка зміцнить ваш статус у суспільстві.

ТЕЛЕЦЬ

Отримуйте нові враження, зустрічайтеся зі статусними людьми, відвідуйте курси для власного розвитку, ходіть на виставки та до театрів. Саме в цих місцях ви зможете знайти романтичного партнера, якщо ви цього прагнете. Сімейним парам непросто зберегти гармонію стосунків, оскільки хочеться нових вражень. В останній тиждень січня з'явиться скутість у своїх бажаннях та консерватизм, оскільки обставини повертають у повсякденні реалії життя.

БЛИЗНЯТА

В особистому житті далеко не все так просто, як хотілося б. Багато невирішених питань переходять і у 2024 рік. Великий ризик втратити стосунки, особливо у першій половині січня. У стосунках розвивайте повагу до партнера. У третій декаді січня чудовий час для того, щоб завести потрібні романтичні знайомства. Не сидіть на самоті, зустрічайтеся з цікавими людьми! У сімейних стосунках почнеться "відлига" до кінця місяця, головне не зробити грубих помилок у перші дві декади.

РАК

На вас чекає не найпростіший місяць в особистому житті. Контролюйте пориви в любовній сфері, особливо коли йдеться про фінанси та родичів. Не варто нав'язувати близьким та коханій людині свої поняття про кохання, уникайте моралі. У вільних людей продовжать вирувати неабиякі пристрасті. Кохані сходитимуться і знову розлучатимуться. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте закінчувати стосунки.

ЛЕВ

Перед вами відкриваються можливості! Це період подарунків та яскравих почуттів. Для нових романтичних знайомств найкращий час – третя декада місяця, а відновлення старих зв'язків – перша декада січня. Ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та квапливими, тому самі собі можуть створювати проблеми. Сімейним представникам знака не доведеться страждати від нудьги: побутовий клопіт і турботи про підрослих дітей поглинуть так, що ви забудете про колишні розбіжності.

ДІВА

Завищені очікування щодо романтичного партнера можуть спричинити проблеми у стосунках. А от у сімейних пар все буде рівно і спокійно, можлива звістка про розширення сім'ї. Багато хто з вас займеться облаштуванням домашнього вогнища. Сімейні пари розпочнуть ремонт, купівлю меблів, переїзд до іншого житла. Дехто ухвалить рішення емігрувати до далеких країн, і це цілком вдасться, але краще зайнятися цим у третій декаді січня, оскільки якщо раніше працювати у цьому напрямі, виникнуть труднощі.

ТЕРЕЗИ

Дуже важливий, але для багатьох неоднозначний період. У третій декаді січня самотні люди з розбитим серцем можуть розраховувати на знакову зустріч із логічним продовженням – спільним проживанням чи із законним шлюбом. Сімейним парам вдасться завершити ремонт, придбати нові предмети побуту та відвідати далеких родичів. Ідилія запанує у взаєминах із родичами, близькими та далекими. Зустрічі з друзями, поїздки на відпочинок та будь-які зміни підуть вам на користь, дадуть поштовх до саморозвитку.

СКОРПІОН

Напруженість відчувається у всіх життєвих сферах. Якщо любовні стосунки більше не розвиваються, то краще зважитися на розрив, ніж мучити одне одного. На дружні пари у третій декаді січня чекають глобальні зміни в побуті. Це може бути придбання нерухомості, капітальний ремонт, купівля меблів, зведення будинку та інші господарські заходи. Колишнє подружжя знову змушене комунікувати або через розподіл майна, або з питань, пов'язаних з дітьми.

СТРІЛЕЦЬ

Стосунки з коханою людиною можуть стати прохолодними і навіть перетворитися на рутину, але це тимчасове явище і, якщо ваше кохання міцне, вам вдасться повернути колишні почуття. Водночас ваш чоловік може переживати кризовий період, тому варто його підтримати не тільки морально, але також подбати про його добробут. Закохані пари зіткнуться із розбіжностями через високу професійну зайнятість одного з партнерів. Січень не зовсім підходить для обговорення подальшого сімейного життя, а тим паче, укладання шлюбу.

КОЗОРІГ

Зустрічі з благородними людьми, укладання шлюбу, щастя та радість у партнерстві – все це починається у третій декаді січня. Тому якщо в роботі поки щось не вдається, то новий роман чи подорож із чоловіком – найкраща інвестиція. Гарний час для серйозних розмов із коханою людиною, обговорення подальших перспектив. Також можна піти на примирення з колишніми коханими або чоловіком чи дружиною – навіть якщо взаємини відновити не вдасться, то залишитися в дружних стосунках цілком реально.

ВОДОЛІЙ

У багатьох сім'ях виникнуть проблеми із ближніми родичами: батьками, бабусями, дідусями. Особисте життя може стати фоновим через навалу обов'язків на роботі. Якщо ж накопичений негатив превалює над прихильністю, відпустіть все на самоплив – все має вирішитись само собою. На тих, хто розлучається, чекає непростий час розподілу майна. Партнер виявиться непоступливим, і найімовірніше доведеться довго шукати компромісне рішення. Молоді люди, які нещодавно у взаєминах, імовірно, розірвуть зв'язок через різницю поглядів.

РИБИ

Особисте життя буде для багатьох неоднозначним. У когось настане розчарування у партнері, інші ж захочуть зробити паузу у стосунках, щоб побути наодинці. Для сімейних пар нове кохання може стати проблемою, тому велика ймовірність розставання. Одні зустрінуть гідну пару на багато років уперед, інші розлучаться з великими труднощами, залишившись на самоті. Останній тиждень січня напрочуд гарний для налагодження особистого життя, нових знайомств та романів.

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