Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: день обострения интуиции

Гороскоп на 1 мая / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Но сегодня всем, включая самых упрямых скептиков, придется признать, что второй голос не только существует, но дает правильные советы. Прислушавшись к ним, можно будет решить важный вопрос единственно верным образом, благодаря чему удастся достичь успехов и избежать потерь — как материальных, так и моральных.

Овен

Одинаково хорошо будут удаваться любые проекты — как новые, только что начатые, так и прежние, отложенные на некоторое время, причем, принесут они не только моральное удовлетворение, но и материальную прибыль.

Телец

На общем фоне удач, ожидающих представители знака, наиболее успешными окажутся финансовые операции, поэтому можно смело подписывать важные договора и заключать серьезные сделки, рассчитанные на перспективу.

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Близнецы

Первую половину дня можно — и нужно — посвятить работе, а вот после обеда желательно уделить внимание своим близким, особенно тем, кого вы — по самым разным причинам — давно не видели и не общались с ними.

Рак

Решить важные профессиональные вопросы помогут старые знакомые, которые — по объективным причинам — на некоторое время исчезли с ваших радаров: похоже, пришла пора восстановить старые связи.

Лев

Энергия этого дня резко разделится на две части: первую половину нужно потратить на работу, а вот вторая идеально подходит для отдыха — можно будет расслабиться и заняться чем-то приятным и интересным.

Дева

Хорошо пойдут дела, отложенные на время в «долгий ящик»: удастся не только наверстать упущенные возможности, но и подготовиться к будущим профессиональны действиям — они обещают быть успешными.

Весы

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые в большом количестве будет посылать вам судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника.

Скорпион

Необходимо использовать все возможности показать родным и близким людям, как сильно вы их любите — в последнее время, вы редко говорили им о своих чувствах, считая, что они — вещь сама собой разумеющаяся.

Стрелец

Редкий день, когда можно — и нужно — прислушиваться к мнению окружающих, причем, тем только друзей и близких, но и совершенно незнакомых вам людей — их слова сегодня будут достойны внимания.

Козерог

Качественно выполненная профессиональная задача позволит привлечь к себе внимание начальства, которое может поощрить представителей вашего знака, повысив в должности или увеличив заработную плату.

Водолей

Прежде чем принять важное жизненное, рекомендуется «посоветоваться» со своим внутренним голосом, — сегодня он сделает важные выводы и подскажет вам, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Рыбы

Письмо или звонок от человека, с которыми вы когда-то были знакомы, окажется не только приятным, но и полезным моментом: возможно, он поможет вам решить важную профессиональную или жизненную проблему.

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