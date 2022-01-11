Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда процесс важнее результата

Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака: день, когда процесс важнее результата

День, когда любой процесс гораздо важнее результата, поэтому необходимо концентрироваться именно на нем.

Можно приступать к реализации важных проектов, отправляться в командировки и путешествия. А вот от финансовых операций, особенно если речь идет о крупных суммах, и торговли лучше отказаться – вместо прибыли легко можно будет получить убыток. Нежелательно также бросать начатые ранее дела – вернуться к ним уже не удастся.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 января для Овнов

Ваш организм давно нуждается в очищении – причем как на физическом, так и на моральном уровне, поэтому желательно принять соответствующие меры: посетить SPA-салон, а потом театр или художественную галерею.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 января для Тельцов

Выяснять отношения с близкими людьми необходимо, не повышая тона, в противном случае ни о чем договориться с ними не удастся: обида – а именно ее в результате удастся получить – плохой посредник в переговорах.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 января для Близнецов

Сделав ошибку, ни в коем случае не отрицайте свою вину – напротив, ее необходимо признать и сделать выводы из случившегося: не стоит этого стыдиться – каждый человек имеет право на покаяние.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 января для Раков

Не стоит составлять на сегодняшний день грандиозные – наполеоновские – планы: из большого количества дел, рассчитанных на это время, скорее всего, не удастся сделать ничего.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 января для Львов

Не стоит обращать внимания на претензии, которые могут высказать незнакомые люди – например, кассир в супермаркете, они не имеют никакого отношения лично к вам, это свидетельство их личных проблем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 января для Дев

Не стоит принимать участие в работе над новыми проектами – они не увенчаются успехом, а чтобы начальство не делало замечаний, можно вернуться к делам, которые энное время назад были отложены на потом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 января для Весов

Звезды призывают получать удовольствия от рабочего процесса, не думая при этом о конечном результате: ниже своего профессионального уровня вы – даже при большом желании – опуститься не сможете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 января для Скорпионов

Анализ своей профессиональной деятельности позволит обнаружить совершенные ошибки и устранить их, пока они не повлияли на конечный результат – необходимо воспользоваться этим шансом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 января для Стрельцов

Относиться к другим необходимо так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам: бумеранг прилетит довольно быстро, поэтому в ваших интересах позаботиться о том, чтобы он был добрым.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 января для Козерогов

День, когда ресурсы организма – как моральные, так и физические – необходимо расходовать бережливо, не растрачивая попусту, поэтому не стоит набрасываться на работу, как голодный на еду.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 января для Водолеев

Главное сегодня – не сомневаться в своих силах и способностях: низкая самооценка, увы, еще никому не помогала достичь нужного результата, так что очень важно верить в свои силы и не замечать препятствий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 января для Рыб

Нежелательно лишний раз попадаться на глаза начальству – оно может вспомнить, что вы до сих пор не выполнили данное вам задание и отругать, а заодно и вычесть деньги и из без того небольшой зарплаты.

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