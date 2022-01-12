Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда силы сливаются с космическими силами, высвобождая тем самым огромный сгусток энергии. Она может оказаться опасной для людей, которые не смогут – или не умеют – ею пользоваться, поэтому им нужно соблюдать осторожность. Энергетический поток необходимо направлять на добрые дела – все, что связано со злом, может нанести серьезный ответный удар.
Символ дня: огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 2.
Цвет дня: зеленый, изумрудный.
Камни дня: гематит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появление новых – и те, и другие могут протекать тяжело. Если недуги не проявятся, необходимо заняться оздоровительными процедурами: гимнастикой, массажем, закаливанием.
Афоризм дня: "Жизнь слишком коротка, чтобы копить негативную энергию" (Брюс Ли).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: заключать брак можно только двум единомышленникам, в противном случае противоречие во взглядах станет подобием пороховом бочки, что рано или поздно разрушит семью.
Мистика дня: можно проводить обряды с применением драгоценных и полудрагоценных камней.
Табу дня: необходимо проявлять осторожность в обращении с колющими и режущими предметами – даже упавшая со стола вилка может предвещать несчастье.
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