Астрологічний прогноз на 12 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли сили зливаються з космічними, вивільняючи цим величезний потік енергії. Вона може виявитися небезпечною для людей, які не зможуть або не вміють нею користуватися, тому їм потрібно бути обережними. Енергетичний потік необхідно спрямовувати на добрі справи – все, що пов'язане зі злом, може завдати серйозного удару у відповідь.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 2.

Колір: зелений, смарагдовий.

Камені дня: гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як загострення хронічних захворювань, і поява нових – і ті, й ті можуть мати важкий перебіг. Якщо недуги не виявляться, необхідно зайнятися оздоровчими процедурами: гімнастикою, масажем, гартуванням.

Афоризм дня: "Життя надто коротке, щоб накопичувати негативну енергію" (Брюс Лі).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: укладати шлюб можна лише двом однодумцям, інакше суперечність у поглядах стане подібністю до порохової бочки, що рано чи пізно зруйнує сім'ю.

Містика дня: можна проводити обряди із застосуванням дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: необхідно виявляти обережність у поводженні з колючими і ріжучими предметами — навіть виделка, що впала зі столу, може віщувати нещастя.

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