Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно тщательно проверять информацию

День, когда любые факты и сведения необходимо подвергать сомнению, особенно это касается чужого мнения.

Не стоит возводить в абсолютную степень чужой авторитет и идти на поводу у других людей, даже если их доводы кажутся убедительными – под влиянием энергий дня очень легко принять желаемое за действительное и совершить ошибку. События этого дня, как в зеркале, отражают характер, образ жизни и мысли человека, так что ничего случайного сегодня не произойдет.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 сентября для Овнов

Каким бы насыщенным делами ни был день, постарайтесь найти время для отдыха – лучше всего послеобеденного, это поможет вам максимально быстро восстановить потраченные с утра силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 сентября для Тельцов

Любые возможности, которые предоставят вам сегодня звезды, необходимо использовать исключительно в благих целях – любое действие, направленное на причинение вреда кому-либо, сразу же вернется бумерангом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 сентября для Близнецов

Зависть, которую могут продемонстрировать сегодня люди, являющиеся вашими друзьями, может всерьез вас поразить – не стоит переживать, отнеситесь к чужим слабостям с пониманием.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 сентября для Раков

Сегодня судьба даст вам важные подсказки относительно того, как разрешить сложившуюся – непростую – жизненную ситуацию: главное, заметить и проанализировать их, сделав правильные выводы.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 сентября для Львов

В окружающих – точнее, в их поведении – вы сегодня сможете узнать самих себя: то, что вам категорически не понравится, нужно принять во внимание и – пусть и не сразу – обязательно исправить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 сентября для Дев

Пополнить запас энергии, нехватку которой вы можете ощутить в этот день, поможет природа и свежий воздух.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 сентября для Весов

Прежде чем что-либо сделать, необходимо тщательно просчитать возможные последствия своего поступка, в противном случае можно допустить досадную ошибку, о которой впоследствии придется пожалеть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 сентября для Скорпионов

Не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив работу над старыми: энергетические "хвосты" незавершенной работы будут постоянно тянуть назад, не давая идти к новой цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 сентября для Стрельцов

Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете с утра, не стоит хвататься за все дела сразу: сделать все запланированное вы все равно не успеете, поэтому нужно сосредоточиться на одной – важной – цели.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 сентября для Козерогов

Достичь желаемых – профессиональных – результатов может помешать лень, которая совершенно неожиданно навалится на вас с самого утра: постарайтесь ее преодолеть, иначе день пройдет впустую.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 сентября для Водолеев

День неблагоприятен для переговоров любого – как делового, так и личного – характера, партнерам не удастся найти общий язык, а, стало быть, потраченные силы и время будут потрачены зря.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 сентября для Рыб

Браться за серьезные профессиональные дела сегодня не стоит – слишком много препятствий возникнет у вас на пути, лучше навести порядок в документах, а то в них давно уже нельзя найти нужные.

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