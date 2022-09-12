Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно тщательно проверять информацию

День, когда любые факты и сведения необходимо подвергать сомнению, особенно это касается чужого мнения.
Не стоит возводить в абсолютную степень чужой авторитет и идти на поводу у других людей, даже если их доводы кажутся убедительными – под влиянием энергий дня очень легко принять желаемое за действительное и совершить ошибку. События этого дня, как в зеркале, отражают характер, образ жизни и мысли человека, так что ничего случайного сегодня не произойдет.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 сентября для Овнов
Каким бы насыщенным делами ни был день, постарайтесь найти время для отдыха – лучше всего послеобеденного, это поможет вам максимально быстро восстановить потраченные с утра силы.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 сентября для Тельцов
Любые возможности, которые предоставят вам сегодня звезды, необходимо использовать исключительно в благих целях – любое действие, направленное на причинение вреда кому-либо, сразу же вернется бумерангом.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 сентября для Близнецов
Зависть, которую могут продемонстрировать сегодня люди, являющиеся вашими друзьями, может всерьез вас поразить – не стоит переживать, отнеситесь к чужим слабостям с пониманием.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 сентября для Раков
Сегодня судьба даст вам важные подсказки относительно того, как разрешить сложившуюся – непростую – жизненную ситуацию: главное, заметить и проанализировать их, сделав правильные выводы.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 сентября для Львов
В окружающих – точнее, в их поведении – вы сегодня сможете узнать самих себя: то, что вам категорически не понравится, нужно принять во внимание и – пусть и не сразу – обязательно исправить.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 сентября для Дев
Пополнить запас энергии, нехватку которой вы можете ощутить в этот день, поможет природа и свежий воздух.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 сентября для Весов
Прежде чем что-либо сделать, необходимо тщательно просчитать возможные последствия своего поступка, в противном случае можно допустить досадную ошибку, о которой впоследствии придется пожалеть.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 сентября для Скорпионов
Не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив работу над старыми: энергетические "хвосты" незавершенной работы будут постоянно тянуть назад, не давая идти к новой цели.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 сентября для Стрельцов
Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете с утра, не стоит хвататься за все дела сразу: сделать все запланированное вы все равно не успеете, поэтому нужно сосредоточиться на одной – важной – цели.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 сентября для Козерогов
Достичь желаемых – профессиональных – результатов может помешать лень, которая совершенно неожиданно навалится на вас с самого утра: постарайтесь ее преодолеть, иначе день пройдет впустую.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 сентября для Водолеев
День неблагоприятен для переговоров любого – как делового, так и личного – характера, партнерам не удастся найти общий язык, а, стало быть, потраченные силы и время будут потрачены зря.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 сентября для Рыб
Браться за серьезные профессиональные дела сегодня не стоит – слишком много препятствий возникнет у вас на пути, лучше навести порядок в документах, а то в них давно уже нельзя найти нужные.
Читайте также:
- Ретроградный Меркурий 10 сентября - 2 октября 2022: что нас ждет в это время
- Венера в Деве 5-29 сентября 2022: что нас ждет в это время
- Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 сентября 2022 года