Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит ни с кем делиться планами
День, когда не стоит ни с кем делиться своими планами — более оборотистые проворные друзья и коллеги могут их присвоить.
Нельзя злиться и эмоционально реагировать на слова и действия других людей — это станет неоправданной тратой нервных клеток. Нежелательно также, несмотря на выходной день, назначать свидания и устраивать вечеринки — удачными они не станут.
Овен
Присущая вашему знаку вспыльчивость может сослужить вам недобрую службу, поссорившись с человеком, от которого в вашей жизни многое зависит — например, вашим близким — весьма опрометчивый поступок.
Телец
Выбирая между физическим и умственным трудом, несмотря на воскресенье, постарайтесь остановиться на последнем — интеллектуальные способности в это время окажутся на высоте, что позволит решить важные задачи.
Близнецы
Важно воздержаться от негативной реакции на слова и поступки близких людей, поскольку она будет обусловлена не их поведением, а крайней вашей раздражительностью, которая может «накрыть» вас в этот день.
Рак
Ни в коем случае нельзя сомневаться в правильности своих действий, какой бы жизненной сферы они ни касались — это затормозит работу, и вы не выполните то, что еще с утра запланировали на этот день.
Лев
День — как и положено выходному — благоприятен для ухода за собой — посетив салон красоты, вы снова будете выглядеть на все сто, что крайне важно для создания презентабельного вида на работе.
Дева
Тем, кто давно подумывает о смене места работы, можно начинать действовать –прежде всего, искать вакансии на сайтах и просить знакомых посоветовать вашу кандидатуру потенциальным работодателям.
Весы
Даже принимая помощь от друзей или коллег, не торопитесь рассказывать им о своих планах — зависти подвержены не только недруги, но и доброжелательно настроены по отношению к вам люди.
Скорпион
Бьющую через край энергию рекомендуется направить на домашнюю работу, а не на выяснение отношений с окружающими — ссоры и споры с близкими людьми не будут способствовать хорошему настроению.
Стрелец
Можно — как и положено в выходной день — отложить в сторону даже мысли о профессиональных делах — и заняться личными: любимый человек обязательно оценит внимание, которое вы ему сегодня окажете.
Козерог
Появление в вашей жизни людей из давнего — или не очень — прошлого неожиданно может стать источником важной информации, которая пригодится вам как в профессии, так и в личной жизни.
Водолей
Не стоит налегать на домашнюю работу, все равно особых результатов в ней сегодня достичь не удастся — лучше сосредоточиться на приятных занятиях, которые так или иначе связаны с вашим хобби — например, рукоделию.
Рыбы
Успех в этот день — даже если он будет касаться домашних хлопот — ждет тех, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, иначе вы ничего не успеете сделать и снова все отложите на потом.
