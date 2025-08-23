Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит ни с кем делиться планами

Гороскоп на 24 августа / © Associated Press

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Нельзя злиться и эмоционально реагировать на слова и действия других людей — это станет неоправданной тратой нервных клеток. Нежелательно также, несмотря на выходной день, назначать свидания и устраивать вечеринки — удачными они не станут.

Овен

Присущая вашему знаку вспыльчивость может сослужить вам недобрую службу, поссорившись с человеком, от которого в вашей жизни многое зависит — например, вашим близким — весьма опрометчивый поступок.

Телец

Выбирая между физическим и умственным трудом, несмотря на воскресенье, постарайтесь остановиться на последнем — интеллектуальные способности в это время окажутся на высоте, что позволит решить важные задачи.

Близнецы

Важно воздержаться от негативной реакции на слова и поступки близких людей, поскольку она будет обусловлена не их поведением, а крайней вашей раздражительностью, которая может «накрыть» вас в этот день.

Рак

Ни в коем случае нельзя сомневаться в правильности своих действий, какой бы жизненной сферы они ни касались — это затормозит работу, и вы не выполните то, что еще с утра запланировали на этот день.

Лев

День — как и положено выходному — благоприятен для ухода за собой — посетив салон красоты, вы снова будете выглядеть на все сто, что крайне важно для создания презентабельного вида на работе.

Дева

Тем, кто давно подумывает о смене места работы, можно начинать действовать –прежде всего, искать вакансии на сайтах и просить знакомых посоветовать вашу кандидатуру потенциальным работодателям.

Весы

Даже принимая помощь от друзей или коллег, не торопитесь рассказывать им о своих планах — зависти подвержены не только недруги, но и доброжелательно настроены по отношению к вам люди.

Скорпион

Бьющую через край энергию рекомендуется направить на домашнюю работу, а не на выяснение отношений с окружающими — ссоры и споры с близкими людьми не будут способствовать хорошему настроению.

Стрелец

Можно — как и положено в выходной день — отложить в сторону даже мысли о профессиональных делах — и заняться личными: любимый человек обязательно оценит внимание, которое вы ему сегодня окажете.

Козерог

Появление в вашей жизни людей из давнего — или не очень — прошлого неожиданно может стать источником важной информации, которая пригодится вам как в профессии, так и в личной жизни.

Водолей

Не стоит налегать на домашнюю работу, все равно особых результатов в ней сегодня достичь не удастся — лучше сосредоточиться на приятных занятиях, которые так или иначе связаны с вашим хобби — например, рукоделию.

Рыбы

Успех в этот день — даже если он будет касаться домашних хлопот — ждет тех, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, иначе вы ничего не успеете сделать и снова все отложите на потом.

