В Украине стремительно подняли цены на квартиры: где дороже всего

Цены на квартиры изменились / © ТСН.ua

Реклама

В большинстве крупных городов Украины подорожали однокомнатные квартиры. Больше всего в Ровно. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16% до средних 51 500 долларов.

Об этом пишет издание OBOZ.

Также цены значительно выросли в Одессе. По данным крупного профильного портала, стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 15%.

Реклама

Существенный рост задел и Харьков — на 10%. В Киеве цены выросли на 8%.

В то же время, отмечается, в двух городах цены снизились:

Запорожье — на 3%

Николаев — на 2%

Напомним, по данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2025 года цены на квартиры в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9%. В то же время, годовая инфляция в июне достигла 15,9%, что фактически делает прирост стоимости жилья сопоставимым с общей динамикой цен в экономике.