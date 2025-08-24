- Дата публикации
485
1 мин
В Украине стремительно подняли цены на квартиры: где дороже всего
Во многих украинских крупных городах владельцы недвижимости пересмотрели ценники на однокомнатные квартиры — в большинстве своем повысили их.
В большинстве крупных городов Украины подорожали однокомнатные квартиры. Больше всего в Ровно. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16% до средних 51 500 долларов.
Об этом пишет издание OBOZ.
Также цены значительно выросли в Одессе. По данным крупного профильного портала, стоимость 1-комнатных квартир увеличилась на 15%.
Существенный рост задел и Харьков — на 10%. В Киеве цены выросли на 8%.
В то же время, отмечается, в двух городах цены снизились:
Запорожье — на 3%
Николаев — на 2%
Напомним, по данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2025 года цены на квартиры в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9%. В то же время, годовая инфляция в июне достигла 15,9%, что фактически делает прирост стоимости жилья сопоставимым с общей динамикой цен в экономике.