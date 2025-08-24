ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1245
Время на прочтение
1 мин

РФ устроила ночной террор украинцам: где раздавались взрывы

Оккупанты устроили воздушную атаку по украинским городам. В ряде областей работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атаковала Украину

РФ атаковала Украину / © Getty Images

В ночь на 24 августа россияне атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетой «Искандер».

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ из района Тагангорога — РФ, а также 72 ударными БПЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских «Shahed».

Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.

Ранее сообщалось, что в Сумах и Сумском районе раздались серии взрывов. Вражеские дроны атаковали регион, силы ПВО отрабатывали по целям в небе.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie