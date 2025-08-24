РФ устроила ночной террор украинцам: где раздавались взрывы

РФ атаковала Украину / © Getty Images

В ночь на 24 августа россияне атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетой «Искандер».

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ из района Тагангорога — РФ, а также 72 ударными БПЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских «Shahed».

Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.

Ранее сообщалось, что в Сумах и Сумском районе раздались серии взрывов. Вражеские дроны атаковали регион, силы ПВО отрабатывали по целям в небе.