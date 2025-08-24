- Дата публикации
РФ устроила ночной террор украинцам: где раздавались взрывы
Оккупанты устроили воздушную атаку по украинским городам. В ряде областей работала ПВО.
В ночь на 24 августа россияне атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетой «Искандер».
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ из района Тагангорога — РФ, а также 72 ударными БПЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских «Shahed».
Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.
Ранее сообщалось, что в Сумах и Сумском районе раздались серии взрывов. Вражеские дроны атаковали регион, силы ПВО отрабатывали по целям в небе.