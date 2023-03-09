Какому знаку Зодиака повезет 10 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 марта?

Один из самых сложных в лунном календаре дней, энергии которого негативно влияют даже на самых оптимистически настроенных людей, не говоря уже о пессимистах – а им в это время вообще кажется, что наступает конец света – как в прямом, так и в переносном смысле. Главная опасность дня – повышенная конфликтность: у людей отказывают поведенческие "тормоза", из-за чего они могут поссориться даже с теми людьми, от которых зависит их безбедное существование и успехи в профессии – например, начальством. В результате собственной вспыльчивости можно будет потерять все, что было заработано трудом в предыдущий жизненный период, так что стоит держать эмоции – особенно негативные – под контролем.

Весы (24.09 – 23.10)

Несмотря на то, что день окажется не из легких, представителям знака повезет больше, чем другим. Несмотря на то, что представителям знака свойственно колебаться, сегодня они смогут зафиксироваться на позитиве и сохранить этот настрой на весь день. В результате они окажутся куда более успешными, чем те, кто даст волю своим чувствам и эмоциям – под их влиянием они совершат массу ошибок. Весам это не грозит: спокойствие, уравновешенность и свойственная им дипломатичность позволят им добиться завидных результатов как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, что для них не менее важно.

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