Якому знаку зодіаку пощастить 10 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 10 березня?

Один із найскладніших у місячному календарі днів, енергії якого негативно впливають навіть на найоптимістичніше налаштованих людей, не кажучи вже про песимістів – їм у цей час взагалі здається, що настає кінець світу – як у прямому, так і в переносному значенні. Головна небезпека дня – підвищена конфліктність: у людей відмовляють поведінкові "гальма", через що вони можуть посваритися навіть із тими людьми, від яких залежить їхнє безбідне існування та успіхи у професії – наприклад, із керівництвом. Внаслідок власної запальності можна буде втратити все, що було зароблено працею в попередній життєвий період, тому варто тримати емоції – особливо негативні – під контролем.

Терези (24.09 – 23.10)

Незважаючи на те, що день виявиться нелегким, представникам знака пощастить більше, ніж іншим. Хоча Терезам властиво вагатися, сьогодні вони зможуть зафіксуватися на позитиві та зберегти цей настрій на весь день. Як результат, вони виявляться набагато успішнішими, ніж ті, хто дасть волю своїм почуттям і емоціям – під їхнім впливом вони припустяться багатьох помилок. Терезам це не загрожує: спокій, врівноваженість і властива їм дипломатичність дозволять їм досягти завидних результатів як у професійній діяльності, так і в особистому житті, що для них не менш важливо.

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