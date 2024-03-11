Какому знаку Зодиака повезет 12 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Желаемых результатов – как в профессиональной, так и в любой другой – деятельности смогут достичь только те, кому удастся взять под свой контроль мощный поток энергии, которую звезды в этот день пошлют каждому из нас. Вырвавшись из-под контроля, она может разрушить не только любое начинание, но и жизнь в целом, зато если получится ее обуздать и возглавить, итоги окажутся непредвиденными и непредсказуемыми – в самом позитивном смысле этого слова.

Стрелец

Стрельцы, чем бы они сегодня ни занимались, в любом случае окажутся победителями, на которых с завистью посмотрят остальные. Главное, дисциплинировать себя и свои действия, составить подробный план, строго придерживаться его пунктов – и – самое главное! – не отвлекаться на мелочи, которые вполне могут подождать до завтра, а еще лучше – до послезавтра. Если же представители знака захотят – в соответствии с врожденной привычкой – хвататься то за одно, то за другое, часами ждать вдохновения и относиться к работе легкомысленно, у них вряд ли что-нибудь получится.

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