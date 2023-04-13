Какому знаку Зодиака повезет 14 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 апреля?

День, когда категорически не рекомендуется кого-либо обманывать, даже если речь идет всего лишь о лукавстве или так называемой лжи во спасение: рано или поздно нечестность выйдет наружу и обратится против того, от кого исходит. Желательно заниматься делами любого свойства – хорошее настроение, сопутствующее всем нам в этот день, сделает их легкодостижимыми. Правда, к новым проектам желательно приступать после того, как будут завершены старые – в противном случае они будут постоянно тянуть назад, отвлекая от основной цели.

Дева (22.08 – 23.09)

День, когда – согласно рекомендации звезд – не только можно, но и нужно приступать к работе над проектом, который давно значится в планах: будучи начатым сегодня, он буквально обречен на успех. Причем касается это утверждение всех сфер жизни – от профессиональной до хозяйственно-бытовой, поэтому можно активно действовать не только на работе, но и дома: для одних таковым станет необходимый для жилья ремонт, а для других – генеральная уборка накануне праздника: у каждого – свой масштаб свершений. Читайте также: